В Минске второй день проблемы с интернетом

Столица Беларуси второй день подряд испытывает сложности со связью.

В Минске практически не работает мобильный интернет, на подключенных по кабелю стационарных компьютерах не открываются некоторые сайты, периодически отключаются мессенджеры.

Периодически перестают функционировать популярные поисковые сервисы. В мессенджерах не загружаются медиафайлы. Невозможно воспользоваться большинством мобильных приложений, например, по вызову такси. При этом терминалы оплаты продолжают действовать.

Перебои в работе интернета начались с утра воскресенья вскоре после открытия избирательных участков на выборах президента страны.

Ранее в ведущей телекоммуникационной компании Беларуси «Белтелеком» сообщили, что сбои в работе интернета произошли в результате множества кибератак. Компания работает над устранением проблем и прилагает усилия, чтобы восстановить работу сети к вечеру понедельника.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник заявил, что интернет в стране отключают из-за границы.