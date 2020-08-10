Правительство Ливана уходит в отставку после массовых протестов

Правительство Ливана, против которого в последние дни проходили массовые акции протеста, решило подать в отставку, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана.

«Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства», — сообщил он журналистам, покидая дворец Серай где проходило заседание Кабинета министр.

В конце прошлой недели в Бейруте демонстранты призывали правительство уйти в отставку. По их мнению, именно власти несут ответственность за взрыв, произошедший ранее в августе в порту Бейрута, так как не обеспечили правильные условия хранения там груза нитрата аммония.