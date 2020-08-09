Число пострадавших в ходе простестов в Бейруте выросло до 728 человек

Число пострадавших в ходе протестов в столице Ливана превысило 700 человек. Об этом сообщила Al Jazeera.
«Более 728 человек были ранены в результате протестов в ливанской столице Бейруте на фоне взрыва в порту 4 августа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 490 пострадавших во время столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. При этом со стороны полиции ранения получили 70 человек, один старший сержант погиб.
Протесты в Бейруте начались 8 августа. Участники протестов, возглавляемые бывшими армейскими офицерами, требуют отставки правительства после взрыва в порту 4 августа.
Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения. Демонстранты также захватили здания четырех министерств и штаб-квартиру Ассоциации ливанских банков. Позднее военные вытеснили протестующих из здания МИД Ливана.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016