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Блинкен и Ле Дриан направили президенту Ливана тайное письмо, требуя вывести страну из кризиса

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Блинкен и Ле Дриан направили президенту Ливана тайное письмо, требуя вывести страну из кризиса

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан направили президенту Ливана Мишелю Ауну совместное тайное послание, в котором решительно потребовали принять срочные меры по выводу страны из политического и социального кризиса. Об этом сообщила в воскресенье французская еженедельная газета Le Journal du Dimanche.

Согласно ее сведениям, решение направить конфиденциальное послание политики приняли в минувшую среду в ходе переговоров в Вашингтоне, на которых они констатировали полное совпадение взглядов по подходу к ливанской проблеме. Письмо было составлено помощниками министров в жестком тоне и содержит требование назначить нового премьер-министра, способного провести в стране те реформы, которых уже давно требует ливанская общественность. Послание весьма краткое, его текст состоит всего из нескольких абзацев. По настоянию Ле Дриана в послании содержится напоминание о недавнем решении, принятом на совещании министров иностранных дел Евросоюза, согласно которому с конца июля сообществом могут быть приняты санкции против тех ливанских деятелей, которые блокируют нормализацию ситуации в стране.

По сведениям Le Journal du Dimanche, в минувший четверг письмо было передано лично Мишелю Ауну послами Франции и США в Бейруте. Газета обращает внимание на то, что всего несколько часов спустя после этого ливанский премьер Саад Харири объявил о сложении с себя полномочий по формированию правительства и подал в отставку.

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Политический вакуум в Ливане сохраняется с 10 августа прошлого года после ухода в отставку кабинета во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва в морском порту Бейрута. Назначенному 22 октября новым премьер-министром суннитскому политику Харири и президенту Ауну не удавалось согласовать состав нового правительства. Политический кризис усугубляет и без того крайне тяжелую социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в стране. На фоне сообщений об отставке Харири произошло резкое падение курса ливанского фунта по отношению к доллару США.

США, Франция, Ливан
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