«Укрпочта» объявила о начале процесса объединения с ГП «Пресса»

Национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» начала процесс интеграции с государственным предприятием «Пресса».

Об этом в Facebook сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Встретился с коллективом и дал старт процессу интеграции „Укрпочты“ и ГП „Пресса“. Попробуем все сделать быстро, эффективно и главное выгодно. Все проблемы прошлых лет мы разрулим», — написал он.

ГП «Пресса» создано в мае 1998 года. Деятельность предприятия направлена на доставку периодических и непериодических изданий, другой печатной продукции на территории Украины и за ее пределами.