Четыре страны готовы быть посредниками в урегулировании в Беларуси

Литва, Латвия, Эстония и Польша готовы взять на себя роль посредников в процессе урегулирования ситуации в Беларуси. Как в четверг сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы, главы четырех стран приняли по этому вопросу специальную декларацию.
«Мы готовы выступить посредниками в мирном решении кризиса в Беларуси, укреплении ее независимости и суверенитета», — приводится в сообщении текст документа. Такое посредничество, по мнению подписавших декларацию глав государств, «является дипломатическим средством решения кризиса, которым необходимо воспользоваться».
Науседа в среду сообщил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси. Он содержит три пункта: отказ властей Белоруссии от применения силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов 9 августа, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества.
Платформой для диалога, по мнению Науседы, мог бы быть своего рода национальный примирительный совет, сформированный из представителей власти и гражданского общества.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016