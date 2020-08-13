Четыре страны готовы быть посредниками в урегулировании в Беларуси

Литва, Латвия, Эстония и Польша готовы взять на себя роль посредников в процессе урегулирования ситуации в Беларуси. Как в четверг сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы, главы четырех стран приняли по этому вопросу специальную декларацию.

«Мы готовы выступить посредниками в мирном решении кризиса в Беларуси, укреплении ее независимости и суверенитета», — приводится в сообщении текст документа. Такое посредничество, по мнению подписавших декларацию глав государств, «является дипломатическим средством решения кризиса, которым необходимо воспользоваться».

Науседа в среду сообщил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси. Он содержит три пункта: отказ властей Белоруссии от применения силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов 9 августа, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества.

Платформой для диалога, по мнению Науседы, мог бы быть своего рода национальный примирительный совет, сформированный из представителей власти и гражданского общества.