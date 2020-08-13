Кравчук предлагает дать русскому языку на Донбассе больше прав

Новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе бывший президент Леонид Кравчук (1991-1994) допускает законодательное разрешение более широкого применения русского языка на Донбассе, хотя не считает, что этот вопрос разрешит конфликт.
Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».
«Я не думаю, что языком можно вернуть Донбасс. При всем уважении, я знаю, что без языка нет народа, нет нации. Сегодня на Донбассе никто не запретил украинский язык, не запрещает и не запретит. Если на Донбассе возникнет вопрос в соответствии с общеевропейскими законами о языках, мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а применения», — ответил он на вопрос о том, стоит ли менять закон о функционировании украинского языка как государственного для возвращения Донбасса.
Это, по его мнению, не будет нарушением украинского законодательства в отличие от вопроса второго государственного языка.
«В Конституции предусмотрено, что государство будет делать все, чтобы национальные меньшинства, в первую очередь российское, имели право развивать и применять свои языки. Но там нигде не написано о втором государственном языке. Нигде. Поэтому, исходя из Конституции и европейских документов, можно в этих регионах сделать шаги по более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского закона. А отменять закон, я думаю, преждевременно», — добавил он.
Ранее Кравчук выступил за предоставление Донбассу статуса свободной экономической зоны и введение особой системы управления вместо так называемого «особого статуса».
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