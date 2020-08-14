В городах Беларуси возобновились акции протеста

Утром 14 августа жители Минска и других городов Беларуси снова вышли на акции протеста, сообщают местные СМИ. Протестные митинги в Беларуси начались после выборов президента страны и продолжаются уже шестой день.

На фотографиях, которые публикуют СМИ, видно, что девушки с цветами снова выстроились вдоль главных улиц в Минске.

В акциях солидарности в нескольких районах столицы участвуют врачи, в частности кардиологи четвертой больницы и специалисты 10-й городской клинической больницы Минска.

Кроме того люди собираются у торгового центра «Рига» в Минске, им сигналят водители.

Также есть сообщения, что с утра на акции протеста вышли и жители города Новогрудок (Гродненская область).