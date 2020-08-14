Citigroup по ошибке выплатил кредиторам другой компании около $900 млн

Американский банк Citigroup Inc. по ошибке выплатил около $900 млн кредиторам Revlon Inc. и теперь просит о возврате денег, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Кредиторы подали иск против Revlon в среду в связи с тактикой компании в отношении реструктуризации долга, однако на следующий день они получили информацию о том, что выданный в 2016 году кредит был полностью погашен.
Руководство Citi запросило возврат денежных средств, сообщив, что они были выплачены непреднамеренно в связи с операционной ошибкой.
Кредиторы получили всю сумму и начисленные проценты по займу, сказал один из источников. По словам второго источника, денежные средства поступили не от Revlon.
Американский производитель косметики и парфюмерии находится в конфликте с кредиторами, предоставившими заем в 2016 году, включая Brigade Capital Management LP, HPS Investment Partners LLC и Symphony Asset Management.
В поданном в среду в федеральный суд Нью-Йорка иске говорится, что компания ненадлежащим образом передала права интеллектуальной собственности, использовавшейся как обеспечение кредита в ходе серии сделок начиная с 2019 года.
Согласно иску, компания нарушила кредитные соглашения в связи с трансфером интеллектуальной собственности ряда брендов, включая American Crew, Elizabeth Arden и Almay, своим подразделениям, чтобы использовать их в качестве гарантии для других кредиторов.
Revlon стала не первой компанией, пострадавшей в результате пандемии коронавируса, которая уводит активы от кредиторов, чтобы заручиться новым финансированием, пишет WSJ. В числе компаний, прибегнувших к аналогичной тактике, находятся организатор цирковых шоу Cirque du Soleil Entertainment Group и платформа для бронирования авиабилетов и отелей Travelport Worldwide Ltd.
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