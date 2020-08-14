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Зеленский заявил о второй волне COVID-19 и призвал усилить информкампанию

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Зеленский заявил о второй волне COVID-19 и призвал усилить информкампанию

В связи с очередным антирекордом по количеству выявленных больных коронавирусом за сутки президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления информирования населения относительно противодействия распространению COVID-19.

«Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавирусу. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдение правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещение массовых мероприятий», — сказал президент, обращаясь к чиновникам и главам облгосадминистраций на традиционном селекторном совещании в пятницу.

Так, глава государства отметил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1 732 граждан, и такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

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В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак доложил президенту, что режим тишины на линии разграничения в зоне проведения ООС соблюдается, и обстрелов не было.

Также он акцентировал внимание на том, что вчера боевики на КПВВ «Станица Луганская», прикрываясь карантинными мерами, вновь не пропустили миссию наблюдателей СММ ОБСЕ.

Владимир Зеленский, коронавирус
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Комментарии (3)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 3 минуты назад

UA . КИЇВСЬКА РУСЬ ЛЮДСТВО НЕ ПОЗВОЛИМО НАЦИСТОВІ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ВИКОРИСТОВУВАТИ МЕХАНІЗМ ДИКТАТУРИ ОКУПОВАНОЇ ВЛАДИ ТІЛЬКИ ДЛЯ НАЦИСТІВ ЄВРЕЇВ І РОСІЯН.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 5 минут назад

UA . ТІЛЬКИ ОФІЦІЙНО ВІДОМО З РАДІО НВ ЩОРІЧНО ДОВЕДЕНИХ ДО САМОГУБСТВ ЧОТИРИ ТИСЯЧІ ОКРАЇНЦІВ ЗЕЛЕНСЬКИМ З ПУТІНИМ І ТРАМПОМ З ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ ПЕРЕТВОРИЛИ ОКРАЇНУ РОСІЇ В ГАЗОВУ КАМЕРУ КРЕМАТОРІЙ СКІЛЬКИ ЗАЛИШИЛОСЬ ЖИТИ ОБКРАДЕНИМ ОСТАННІМ ОКРАЇНЦЯМ І ПЕНСІОНЕРАМ ПІД ВБИВСТВОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТОКСИНАМИ В ПРОДУКТАХ І ВОДІ ПІДВИЩЕННЯМ ЗАРПЛАТИ ТІЛЬКИ ВОРОГАМ І ЇХ РАБАМ ХОЛУЯМ ВБИВСТВОМ БАНДФОРМУВАННЯМ КОНТРОЮ КОРУПЦІОНЕРАМИ НАРКОМАНАМИ ЗЛОДІЯМИ РЕЙДЕРАМИІ І ГІПНОТИЗЕРАМИ СКІЛЬКИ ЩЕ ЗАЛИШИЛОСЬ ЖИТИ ЛЮДСТВУ ПІД ВБИВСТВОМ ПУТІНА І ТРАМПА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 8 минут назад

RU . В ГЛАЗАХ СТРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОЗДАНИЕ КОРОНАВИРУСА С ПУТИНЫМ И ТРАМПОМ.........БОГ РУСЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДЕТИ ВНУКИ.........

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