Зеленский заявил о второй волне COVID-19 и призвал усилить информкампанию

В связи с очередным антирекордом по количеству выявленных больных коронавирусом за сутки президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления информирования населения относительно противодействия распространению COVID-19.
«Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавирусу. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдение правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещение массовых мероприятий», — сказал президент, обращаясь к чиновникам и главам облгосадминистраций на традиционном селекторном совещании в пятницу.
Так, глава государства отметил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1 732 граждан, и такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.
В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак доложил президенту, что режим тишины на линии разграничения в зоне проведения ООС соблюдается, и обстрелов не было.
Также он акцентировал внимание на том, что вчера боевики на КПВВ «Станица Луганская», прикрываясь карантинными мерами, вновь не пропустили миссию наблюдателей СММ ОБСЕ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
UA . КИЇВСЬКА РУСЬ ЛЮДСТВО НЕ ПОЗВОЛИМО НАЦИСТОВІ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ВИКОРИСТОВУВАТИ МЕХАНІЗМ ДИКТАТУРИ ОКУПОВАНОЇ ВЛАДИ ТІЛЬКИ ДЛЯ НАЦИСТІВ ЄВРЕЇВ І РОСІЯН.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........
UA . ТІЛЬКИ ОФІЦІЙНО ВІДОМО З РАДІО НВ ЩОРІЧНО ДОВЕДЕНИХ ДО САМОГУБСТВ ЧОТИРИ ТИСЯЧІ ОКРАЇНЦІВ ЗЕЛЕНСЬКИМ З ПУТІНИМ І ТРАМПОМ З ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ ПЕРЕТВОРИЛИ ОКРАЇНУ РОСІЇ В ГАЗОВУ КАМЕРУ КРЕМАТОРІЙ СКІЛЬКИ ЗАЛИШИЛОСЬ ЖИТИ ОБКРАДЕНИМ ОСТАННІМ ОКРАЇНЦЯМ І ПЕНСІОНЕРАМ ПІД ВБИВСТВОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТОКСИНАМИ В ПРОДУКТАХ І ВОДІ ПІДВИЩЕННЯМ ЗАРПЛАТИ ТІЛЬКИ ВОРОГАМ І ЇХ РАБАМ ХОЛУЯМ ВБИВСТВОМ БАНДФОРМУВАННЯМ КОНТРОЮ КОРУПЦІОНЕРАМИ НАРКОМАНАМИ ЗЛОДІЯМИ РЕЙДЕРАМИІ І ГІПНОТИЗЕРАМИ СКІЛЬКИ ЩЕ ЗАЛИШИЛОСЬ ЖИТИ ЛЮДСТВУ ПІД ВБИВСТВОМ ПУТІНА І ТРАМПА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........
RU . В ГЛАЗАХ СТРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОЗДАНИЕ КОРОНАВИРУСА С ПУТИНЫМ И ТРАМПОМ.........БОГ РУСЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДЕТИ ВНУКИ.........