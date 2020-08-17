Небо Грузии будет закрыто до октября

Грузия продлила запрет на международное авиасообщение до октября.

Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии (АГА).

«Ограничение на осуществление регулярных международных воздушных перевозок продлено и действует до 30 сентября 2020 года», — сказано в сообщении АГА.

Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Правительство сначала пообещало начать прием туристов с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается до 1 августа. Затем этот срок был продлен до 1 сентября, а теперь — до 1 октября.

Причиной переноса открытия полетов правительство называет угрозу распространения коронавируса и заботу о здоровье граждан.

Ограничения на полеты не касаются пока только трех направлений — с августа в Тбилиси летают рейсы из Парижа, Мюнхена и Риги, также пассажиры смогут отправится в эти города из столицы Грузии.