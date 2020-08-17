В Мариуполе женщина пыталась продать новорожденного ребенка

В г.Мариуполь правоохранители разоблачили 19-летнюю женщину, которая пыталась продать за 400 тыс. грн собственного новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
«Досудебным расследованием установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года „оценила“ в 400 000 грн», — говорится в сообщении.
Так, правоохранители разоблачили безработную жительницу Мариуполя во время совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины.
Злоумышленница была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины при получении денежных средств от «покупателя». Сейчас младенец передан под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.
Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос сообщения задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения.
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