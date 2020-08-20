Меркель приняла Грету Тунберг

Канцлер Германии провела в своем ведомстве встречу с экоактивистками из движения Fridays For Future, в том числе шведкой Гретой Тунберг. Об этом сообщил в четверг официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Центральной темой были приоритеты ЕС в области климатической политики в период председательства Германии в сообществе. По данным Зайберта, канцлер и четыре активистки обсудили меры по борьбе с глобальным потеплением и выход из угольной энергетики.

«Обе стороны были едины во мнении, что потепление климата является глобальным вызовом, в преодолении которого особенная ответственность лежит на промышленно развитых странах», — отметил Зайберт.

«Основой для этого является последовательная реализация Парижского соглашения по климату», — добавил он.