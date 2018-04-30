Полиция Донецкой области с начала 2018 года привлекла к ответственности 100 боевиков

За 120 дней работы в 2018 году полицейские Донецкой области сообщили о подозрении сотни участников незаконных вооруженных формирований, из них — 86 задержаны, еще 14 объявлены в розыск и привлекаются к ответственности заочно. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что только за последнюю неделю выявлено 12 боевиков и их пособников. Среди них — жители Славянска, Константиновки, Лимана и Доброполья, возрастом от 22 до 52 лет.

Большинство из них дежурили на блокпостах террористов за еду и сигареты и незаконно обследовали транспорт граждан.

Напомним, что в понедельник, 30 апреля, АТО на Донбассе официально заканчивается и на смену ему приходит Операция объединенных сил (ООС).

16 марта Порошенко назначил командующим Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева, под руководством которого будет создан Объединенный оперативный штаб ВСУ.