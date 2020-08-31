В Украине – 2141 новый случай коронавируса

В Украине за последние сутки зарегистрирован 2 141 случай заражения коронавирусом, общее их количество достигло 121 215.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Согласно этим данным, за сутки умерли 30 инфицированных, всего с начала эпидемии болезнь унесла жизни 2557 украинцев.

Выздоровели уже 56 734 человека, за последние сутки - 380.

Больше всего больных выявлено в Киеве (277), Одесской области (189), Харьковской (187), Ивано-Франковской (165), Черновицкой (158), Львовской (154) и Тернопольской (149).

Напомним, что в Украине с понедельника, 31 августа, начало действовать новое эпидемическое зонирование. К "красной" зоне отнесена 21 административно-территориальная единица Украины