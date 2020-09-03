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Президенту банка «Аркада» сообщено о подозрении

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Президенту банка «Аркада» сообщено о подозрении

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева детективы Следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении президенту АО АКБ «Аркада» в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК Украины).

«Проведенным досудебным расследованием установлено, что в июне 2018г подозреваемый, занимая должность председателя правления АО АКБ «АРКАДА», вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является АО АКБ «Аркада», — сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, информируют в горпрокуратуре, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с «Аркадой» и подконтрольные непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн грн.

«Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В помещении АО АКБ „Аркада“, а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски», — говорится в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что на основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа «Об отнесении АО АКБ „Аркада“ к категории неплатежеспособных», в банке введена временная администрация.

Аркада
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