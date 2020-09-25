Нацбанк ликвидирует банк «Аркада»

Национальный банк Украины (НБУ) 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Аркада», сообщается на сайте регулятора в пятницу.

«НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 № 601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «АКБ „Аркада“, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Нацбанк 25 августа отнес банк „Аркада“ к категории неплатежеспособных», в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня из-за потери основного актива — здания главного офиса и земельного участка по адресу ул.Ольгинская,3 в Киеве.

Согласно сообщению, банк предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком, и потерял ее по причине несвоевременного обслуживания долга застройщиком.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты вкладчикам банка по договорам, срок которых завершился до 25 августа 2020 года, и по договорам банковского счета (текущего). Более 90% вкладчиков банка «Аркада» (более 5 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. грн, а что более крупные вклады будут возмещены в пределах гарантированной суммы. Уточнялось, что в целом ФГВФЛ обеспечит выплату 285 млн грн.

АКБ «Аркада» создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк «Аркада» занимал 45-е место (1,877 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.