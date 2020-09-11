Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам банка «Аркада»

Фонд гарантирования физических вкладов с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам банка «Аркада» по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что возмещение средств вкладчикам осуществляются через отделения банков-агентов Фонда, которые подключены к Автоматизированной системы выплат Фонда.
«Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться к любому из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика/внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов в электронном бесконтактном носителе или на паспорте проставлено слово „отказ“)», — пояснили в ФГВФЛ.
Возмещение будут осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода банка с рынка, но не больше 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке.
Напомним, в пятницу, 4 сентября 2020 года, суд применил к президенту АО АКБ «Аркада» Константина Паливоды мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн гривен.
На основании решения правления Национального банка Украины от 25.08.2020 «Об отнесении АО АКБ» АРКАДА" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016