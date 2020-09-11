Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам банка «Аркада»

Фонд гарантирования физических вкладов с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам банка «Аркада» по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что возмещение средств вкладчикам осуществляются через отделения банков-агентов Фонда, которые подключены к Автоматизированной системы выплат Фонда.

«Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться к любому из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика/внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов в электронном бесконтактном носителе или на паспорте проставлено слово „отказ“)», — пояснили в ФГВФЛ.

Возмещение будут осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода банка с рынка, но не больше 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке.

Напомним, в пятницу, 4 сентября 2020 года, суд применил к президенту АО АКБ «Аркада» Константина Паливоды мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн гривен.

На основании решения правления Национального банка Украины от 25.08.2020 «Об отнесении АО АКБ» АРКАДА" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.