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Экс-первому замглавы правления банка «Аркада» сообщили о подозрении в растрате 22 млн

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Экс-первому замглавы правления банка «Аркада» сообщили о подозрении в растрате 22 млн

Печерская окружная прокуратура города Киева сообщила экс-первому заместителю главы правления неплатежеспособного банка «Аркада» о подозрении в растрате 22 млн грн, указано в сообщении прокуратуры.

«Сообщено о подозрении экс-первому заместителю председателя правления АО АКБ „Аркада“ в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», — указано в сообщении.

Согласно материалам следствия, экс-глава правления банка совместно с первым заместителем организовали механизм противоправной растраты средств участников фондов финансирования строительства с привлечением подконтрольных юридических лиц.

Отмечается, что указанными должностными лицами банка было реализовано две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства, по условиям которых стоимость квадратного метра площади квартиры составляла от 169,75 грн до 190,55 грн, что подтверждается заключенным договорам инвестировании строительства между банком и доверителями.

Помимо этого, в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ банком было принято решение о расторжении договоров инвестирования и возврата доверителям средств, однако, банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 млн грн, что в 10 раз превышает сумму инвестированных средств, уточняется в материалах следствия.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины 25 августа 2020 года отнес банк «Аркада» к категории неплатежеспособных.

Ликвидацию банка «Аркада» ФГВФЛ начал 25 сентября 2020 года, которая, согласно оценкам Фонда, продлится до 24 сентября 2023 года.

Аркада
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