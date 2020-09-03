ДТЭК Ахметова полгода не платит государству за аренду 5 шахт, долги уже превышают 100 миллионов

Задолженность энергохолдинга Рината Ахметова ДТЭК за аренду целостного имущественного комплекса ГП Добропольеуголь превысила 100 млн грн.
Об этом НВ Бизнес сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
«Согласно действующего договора аренды шахт ГП Добропольеуголь между Фондом государственного имущества Украины и компанией ДТЭК, сумма месячной арендной платы составляет 18,3 млн грн. При этом, арендная плата не выплачивается арендатором с марта 2020 г. Сейчас существует задолженность по аренде на сумму более 100 млн грн.», — ответили в ФГИУ на запрос НВ Бизнес.
В Фонде напомнили, что передача в долгосрочную аренду ЦИК ГП Добропольеуголь состоялась 22 декабря 2010 сроком на 49 лет, до 22 декабря 2059. Передача состоялась согласно распоряжению Кабинета Министров Украины № 1559-р от 28 июля 2010 года.
В прошлом году государство получило от арендатора в лице ООО ДТЭК Добропольеуголь более 177 млн грн.
В Фонде госимущества сообщили, что сейчас есть инициатива арендатора по досрочному завершению аренды ГП Добропольеуголь, которая была сформирована и направлена в адрес премьер-министра.
«По поручению премьер-министра и во исполнение постановления Кабинета Министров была создана межведомственная рабочая группа для всестороннего изучения вопроса. В группу входят на уровне заместителей руководителей представители Министерства энергетики, Министерства юстиции, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также ФГИУ в лице заместителя Председателя Фонда», — пояснили в Фонде.
По результатам рассмотрения инициативы, рабочей группой будут наработаны дальнейшие сценарии развития и рекомендации по вышеупомянутому вопросу. «Заместитель председателя ФГИУ не уполномочен говорить от имени рабочей группы», — отметили в пресс-службе Фонда, не уточнив при каких условиях возможно досрочное расторжение договора аренды.
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