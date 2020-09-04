Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре

Встреча министров иностранных дел стран-участниц Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия) планируется в сентябре, после встречи советников лидеров стран, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«План заключается в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров Нормандского формата. По состоянию на сейчас встреча советников запланирована, ведется активная подготовка к ней. Буквально, сидя в Верховной Раде я время от времени отвлекался на переписку с коллегами по поводу подготовки к этой встрече. Потому как только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча, будут ли результаты достигнуты, и я думаю, что если не произойдет на этой встрече ничего форс-мажорного, будут созданы условия и для встречи министров иностранных дел», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, отвечая на вопрос «Интерфакс-Украина».
По словам министра, главы МИД по-прежнему настроены на проведение этой встречи в сентябре, и глава МИД РФ Сергей Лавров не против проведения такой встречи.
«И я, и мои немецкий и французский коллеги, настроены на проведение этой встречи в сентябре. И насколько меня проинформировали мои коллеги, которых я упомянул, российский министр Сергей Лавров также не отрицает против проведения такой встречи», — добавил он.
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