Российские врачи заявили, что у Навального были проблемы с питанием до попадания в клинику

Алексей Навальный за неделю до госпитализации в омскую клинику сидел на диетах для похудения, у него были проблемы с пищеварением, сообщил журналистам главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает ТАСС.

«Данные анамнеза, т. е. история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела. Поэтому все, с чем пациент поступил, и тот лабораторный комплекс изменения обмена веществ, он, в общем говоря, уже был накануне, за несколько часов, даже дней до поступления изменения начали формировать», — сказал Сабаев, уточнив, что данная клиническая картина встречается часто.

Он отметил, что углеводный обмен в организме Навального в омской клинике удалось выровнять. «Кроме того что была проведена расширенная диагностика, в клиническом плане нам удалось ввести углеводный обмен, в частности уровень сахара, в практически нормальный диапазон. Нам удалось купировать проявление циноза, то есть накопления кислых продуктов обмена веществ, практически вышли из этого состояния», — сказал Сабаев.

Сейчас клиника не получает данных от лечащих врачей Навального в Германии.

Напомним, что по данным немецких медиков российский оппозиционер был отравлен веществом «Новичок».