Германия не хочет отказываться от «Северного потока-2» несмотря на Навального

Правящий блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии вряд ли поддержат требования отказаться от проекта газопровода «Северный поток-2», которые прозвучали после сообщений об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом со ссылкой на три источника в бундестаге передает Bloomberg.

Сопротивление в коалиции Меркель указывает на поддержку строительства газопровода со стороны немецкой промышленности, а также на более глубокие связи Германии с Россией, в особенности среди социал-демократов, отметило агентство. В частности, от отказа от проекта предостерег Восточный комитет немецкой экономики, в котором подчеркнули, что Меркель сама просила не связывать проект с ситуацией вокруг Навального.

Еще одна причина, почему Берлин решительно настроен сохранить проект, — это открытая враждебность США к «Северному потоку-2», отметили два источника агентства в бундестаге. Помимо этого, если власти Германии откажутся от поддержки строительства газопровода, им придется выплатить компенсации компаниям, участвовавшим в проекте, указало агентство.

Все это ограничивает возможности Меркель направить «суровое послание» президенту России Владимиру Путину, отметил Bloomberg.

Ранее на фоне дела Навального от властей ФРГ потребовали свернуть строительство «Северного потока-2». За это выступили партия «Союз 90/Зеленые», назвавшая случившееся очевидным покушением на убийство структурами Кремля, а также американский сенатор Том Коттон.