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С сентября украинские медики начнут получать доплаты

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С сентября украинские медики начнут получать доплаты

Медицинские работники с сентября этого года начнут получать доплаты. В бюджете на это предусмотрено почти 6 млрд грн.
Как сообщает Укринформ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 6 сентября.

«С сентября и до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной плате. На это предусмотрено почти 6 млрд гривен. Если мы говорим о враче, то это в среднем 3 560 грн, а младший медицинский персонал — около 1 250 грн», — сказал он.

Министр добавил, что такое увеличение заработных плат медработников является «первым шагом».

В следующем году запланировано «радикальное увеличение зарплат». Для этого Минздрав подал в Минфин предложения об увеличении расходов на систему здравоохранения.

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«В своих расчетах, которые мы подали Министерству финансов, мы исходили из нашей законодательной базы. В законе „О программе медицинских гарантий“ четко определено, что на финансирование медгарантий должно использоваться не менее 5% ВВП. Именно такие цифры мы и закладываем в своих предложениях в бюджет следующего года», — сообщил чиновник.

Напомним, на заседании 19 июня 2020 года Кабинет Министров принял решение об увеличении зарплат для медиков с 1 сентября.

врачи, Максим Степанов
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