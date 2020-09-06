Зеленский хочет сделать из Харькова украинскую Кремниевую долину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что основной задачей, стоящей перед украинской властью, является сделать Харьков столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT-технологий.

«Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача — сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной», — написал Зеленский в своем официальном телеграмм-канале в воскресенье утром.

Президент Украины убежден в быстром и продуктивном развитии региона.

«В свое время Павел Тычина спрашивал: „Харьков, Харьков, где твое лицо?“ Так вот, убежден — уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее», — подытожил Зеленский.