Зеленский хочет сделать из Харькова украинскую Кремниевую долину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что основной задачей, стоящей перед украинской властью, является сделать Харьков столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT-технологий.
«Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача — сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной», — написал Зеленский в своем официальном телеграмм-канале в воскресенье утром.
Президент Украины убежден в быстром и продуктивном развитии региона.
«В свое время Павел Тычина спрашивал: „Харьков, Харьков, где твое лицо?“ Так вот, убежден — уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее», — подытожил Зеленский.
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