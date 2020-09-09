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В Грузии из-за роста числа заразившихся коронавирусом запретили свадьбы и поминки

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В Грузии из-за роста числа заразившихся коронавирусом запретили свадьбы и поминки

Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение запретить проведение свадеб, юбилеев, поминок и прочих социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных в стране. Об этом в среду заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили на брифинге, сообщает ТАСС.

«Было принято важное решение в связи с так называемыми социальными мероприятиями, такими как юбилеи, свадьбы, поминки. С учетом эпидемической ситуации было принято решение с завтрашнего дня полностью их отменить. Фактически мы возвращаемся к ограничениям, действующим ранее», — сказала Мезвришвили.

Правительство также приняло решение из-за роста случаев инфицирования отменить праздничные мероприятия в школах и вузах по случаю начала нового учебного года 15 сентября. Кроме того, мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства заявил, что ежегодное празднование дня города "Тбилисоба" будет отменено. "Тбилисоба" традиционно отмечается в первую субботу октября.

В Грузии в течение всего лета ежедневно фиксировались от 10 до 20 случаев заражения коронавирусом, однако с 1 сентября суточный прирост резко увеличился и на данный момент колеблется в районе 30-40 и выше. 8 сентября в стране был выявлен самый высокий суточный показатель с начала пандемии - 45 инфицированных.

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На сегодня в Грузии выявлены 1 773 случая заражения коронавирусом, 1 325 человек выздоровели. В карантине находятся более 5,8 тыс. человек. Умерли 19 пациентов.

Грузия, коронавирус
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