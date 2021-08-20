СНБО вводит санкции против нардепа Деркача

Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против народного депутата Андрея Деркача. Также вводят санкции против круга лиц, которые под санкциями США.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

«Принято решение ввести санкции против народного депутата Андрея Деркача и круга лиц, под санкциями США », - заявил Данилов.