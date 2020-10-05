В посольстве США разъяснили последствия введенных против Деркача санкций

В посольстве США в Украине разъяснили, что означают санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США.

«10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире. Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции», — приводятся на сайте посольства слова представителя дипучреждения Дэниэла Лангенкемпа в понедельник.

Так, по его словам, на вопрос «Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует мне беспокоиться?», ответ: «Да».

«Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, ответ на вопрос: «Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она обладает?» — тоже «да».

«Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными. Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются вне зависимости от того, перечислено именно это юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или иным образом внесены в Список специально предназначенных граждан и заблокированных лиц», — отметил Лангенкемп.

Он подчеркнул, что США будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность своей демократии, и продолжать использовать все имеющиеся у них инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Деркача или других подсанкционных лиц.

Ранее, в августе, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена. «Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции — в том числе путем огласки утечек телефонных звонков — чтобы нанести ущерб кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем люди также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», — говорится в заявлении Эванины, сделанном 7 августа.

Сам Деркач назвал это «попытками навесить ярлыки и атакой», которые подтверждают раскрытие крупнейшей схемы «демокоррупции» в связи с обнародованными нардепом записи с голосами Порошенко-Байдена и Порошенко-Путина.