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Фирма из США помогала Лукашенко блокировать сайты в Беларуси

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Фирма из США помогала Лукашенко блокировать сайты в Беларуси

Американская компания Sandvine предоставляла властям Беларуси технологии для блокировки сайтов в стране во время протестных акций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Компания рекламирует свою продукцию как способную заблокировать более 150 млн сайтов, отмечает агентство.

По данным собеседников Bloomberg, представители Sandvine проводили личные встречи с официальными лицами республики, после чего белорусские власти получили необходимое оборудование.

Во время видео-конференции сотрудников Sandvine, запись которой есть в распоряжении Bloomberg, в руководстве компании говорили, что взаимодействуют с правительственной организацией в Беларуси более одного года и предоставили стране технологии, которые фильтруют около 40% интернет-трафика.

Технический директор Sandvine Александр Хаванг в ходе конференции отметил, что Беларусь «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», однако не увидел в этом нарушения прав человека, передает Bloomberg.

Sandvine не стала комментировать ситуацию Bloomberg, в белорусском МВД на запрос агентства не ответили.

Протестные акции начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых с большим отрывом победил нынешний президент Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с официальными результатами голосования, в Минске и других городах начались массовые протесты.

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В день выборов и в последующие недели в стране несколько раз переставал работать интернет, а десятки сайтов оказались заблокированными.

Лукашенко объяснил проблемы с интернетом действиями из-за границы, также о зарубежных кибератаках сообщал белорусский оператор «Белтелеком».

Беларусь, сайты, Sandvine
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