В Украине подешевели курятина и яйца

С августа 2019 года по август 2020 года в Украине свинина подешевела на 1,7%, куриное филе — на 20,3%, курятина в тушках — на 16,1%, яйца — на 15,6%; другие товары животного происхождения подорожали.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В августе 2020 года сало в среднем по Украине продавалось по 73,27 грн за кг (на 0,7% дороже, чем в августе 2019 года), говядина — по 142,59 грн за кг (на 9,5% дороже), колбаса вареная первого сорта — по 99,49 грн за кг (на 2,1% дороже), мороженая рыба — по 80,10 грн за кг (на 1,4% дороже).

При этом с августа 2019-го по август 2020 года подешевели: свинина — на 1,7%, до 119,51 грн за кг, куриное филе — на 20,3%, до 87,39 грн за кг, курятина в тушках — на 16,1%, до 52,18 грн за кг, яйца — на 15,6%, 16,79 грн за десяток.

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% за указанный период выросло в цене на 1,6% (до 24,83 грн за кг), сыры мягкие жирные — на 6,7% (до 106,31 грн за кг), сметана жирностью до 15% — на 6,1% (до 61,83 грн за кг), сливочное масло — на 6,3% (до 43,43 грн за 200 г).

Напомним, потребительские цены в августе 2020 года против июля 2020 года уменьшились на 0,2%; против декабря 2019 года они выросли на 1,2%, против августа 2019 года — на 2,5%. Всего за январь-август 2020-го цены на потребительском рынке выросли на 2,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.