Степанов возглавит список партии «Слуга народа» в Одесский облсовет

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что согласился возглавить список партии «Слуга народа» на выборах в Одесский областной совет.
«Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии Слуга Народу в областной совет», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
Он отметил, что работает в команде президента Украины Владимира Зеленского на должности министра здравоохранения и является не политиком, а государственным менеджером.
«Исторически так сложилось — мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает реальные изменения, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять», — написал Степанов.
Степанов — экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года еще пятым президентом Петром Порошенко в период президентской избирательной кампании, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями. Степанов — медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК «Нафтогаз Украины», Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП «Полиграфический комбинат «Украина», которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.
30 марта 2020г Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Степанова на должность министра здравоохранения Украины.
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