МОЗ требует обеспечить избирательные участки антисептиками и разметкой для соблюдения дистанции

На избирательных участках во время местных выборов в Украине необходимо обеспечить соблюдение ряда противоэпидемических ограничений, сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
«Перед началом работы глава окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое перед входом избирателей в помещение будет проводить опрос относительно наличия у них симптомов. Это касается и членов комиссии. Любой человек с температурой свыше 37,2 обязан покинуть помещение и обратиться к врачу»,- сказал он.
При этом он добавил, что в ходе подготовки к выборам запрещаются массовые мероприятия в закрытых помещениях.
«Имеется в виду посещение территорий избирательных комиссий. Возле входа в помещение голосования должна быть разметка для соблюдения дистанции. Также необходимо обеспечить отдельный вход и выход. Возле одного стола, где выдаются бюллетени, должно быть не более трех человек», — сказал министр.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016