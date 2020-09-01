Во время местных выборов для школьников могут сделать короткие каникулы

Во время местных выборов для обеспечения работы избирательных комиссий, которые часто располагаются в помещениях школ, для школьников могут сделать короткие каникулы.
Как передает Укринформ, об этом во время общения с журналистами сказал министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя вопрос проведения местных выборов во время пандемии COVID-19.
«Я думаю, нам еще несколько дней нужно, чтобы мы с ЦИК это (рекомендации по проведению местных выборов — ред.) отработали до мелочей. Если говорить о школах (большинство избирательных участков традиционно размещаются в помещении учебных заведений — ред.), то мы понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в это время были заседания комиссий, подсчет голосов», — отметил Степанов.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года.
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