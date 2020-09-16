Локдаун в регионах будет вводиться при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19

«Красный» уровень эпидопасности в регионах Украины будет вводиться при пятикратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.
Соответствующее решение правительство утвердит в этот же день.
«В первую очередь предлагаем, чтобы регионы привлекались к утверждению решения относительно установления наивысшего уровня ограничений „красной“ зоны. Например, если Государственная комиссия то ТЭБ и ЧС намерена установить „красный“ уровень ограничений в регионе, то будет привлекаться региональная комиссия с совещательным правом голоса. Вопрос установления „красного“ уровня, фактически локдауна в регионе, будет рассматриваться в случае превышения более чем в пять раз среднего по Украине уровня заболеваемости COVID-19», — сказал он.
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