Роль Украины в подготовке нынешнего «майдана»‎ в Беларуси весьма существенна, – Юрий Загородний

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний, комментируя заявление Александра Лукашенко о том, что Украина, несмотря на неизменную поддержку со стороны Беларуси, стала «форпостом политических провокаций, отметил, что так называемые белорусские активисты проходили подготовку именно в Украине.

Об этом говорится в заявлении Юрия Загородного, которое опубликовано на сайте партии.

«Я даже не сомневаюсь, что роль Украины, которая имеет опыт двух „цветных революций“, в подготовке нынешнего „майдана“ в Беларуси весьма существенна. То, что белорусские „активисты“ в течение многих лет проходили подготовку в Украине было известно давно... Меня поражает другое. И об этом сказал Лукашенко. Беларусь, даже несмотря на явную пронатовскую позицию Украины в последние годы, всегда поддерживала нас по ключевым вопросам, в том числе и в вопросах нашей территориальной целостности. То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает», — подчеркнул Юрий Загородний.

По мнению парламентария, своими действиями марионеточный режим Зеленского перечеркнул хорошие отношения с Беларусью.

«Я прекрасно понимаю, что Владимира Зеленского заставили перечеркнуть его хорошие отношения с Александром Лукашенко. Может, у него лично была другая точка зрения. Но марионеточный режим потому так и называют, что за ниточки дергает кто-то другой», — сказал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Напомним, на днях Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на неизменную поддержку Беларуси, Украина стала форпостом политических провокаций.

«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина... Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и в других), вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций», — отметил Александр Лукашенко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сказал, что голосование за заявление по Беларуси направлено против интересов Украины.