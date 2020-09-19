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Роль Украины в подготовке нынешнего «майдана»‎ в Беларуси весьма существенна, – Юрий Загородний

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Роль Украины в подготовке нынешнего «майдана»‎ в Беларуси весьма существенна, – Юрий Загородний

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний, комментируя заявление Александра Лукашенко о том, что Украина, несмотря на неизменную поддержку со стороны Беларуси, стала «форпостом политических провокаций, отметил, что так называемые белорусские активисты проходили подготовку именно в Украине.

Об этом говорится в заявлении Юрия Загородного, которое опубликовано на сайте партии.

«Я даже не сомневаюсь, что роль Украины, которая имеет опыт двух „цветных революций“, в подготовке нынешнего „майдана“ в Беларуси весьма существенна. То, что белорусские „активисты“ в течение многих лет проходили подготовку в Украине было известно давно... Меня поражает другое. И об этом сказал Лукашенко. Беларусь, даже несмотря на явную пронатовскую позицию Украины в последние годы, всегда поддерживала нас по ключевым вопросам, в том числе и в вопросах нашей территориальной целостности. То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает», — подчеркнул Юрий Загородний.

По мнению парламентария, своими действиями марионеточный режим Зеленского перечеркнул хорошие отношения с Беларусью.

«Я прекрасно понимаю, что Владимира Зеленского заставили перечеркнуть его хорошие отношения с Александром Лукашенко. Может, у него лично была другая точка зрения. Но марионеточный режим потому так и называют, что за ниточки дергает кто-то другой», — сказал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Напомним, на днях Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на неизменную поддержку Беларуси, Украина стала форпостом политических провокаций.

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«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина... Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и в других), вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций», — отметил Александр Лукашенко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сказал, что голосование за заявление по Беларуси направлено против интересов Украины.

Беларусь, ОПЗЖ, Юрий Загородний
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