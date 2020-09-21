В Украине за сутки менее 3000 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 2 675 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших — 672 человека, 26 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
Днем ранее, 20 сентября, было 2 966 новых случаев инфицирования, 19 сентября сообщалось о 3 240 новых заболевших, 18 сентября — о 3 228 новых заболевших, 17 сентября был зафиксирован антирекорд — 3 584 инфицированных, 16 сентября сообщалось о 2 958 заболевших COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 178 353 человека, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 583 человека, выздоровели — 78 184 человека.
Сейчас в Украине COVID-19 болеет 96 586 человек, что на 1 977 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (275), в Харьковской (245), Львовской (201) Тернопольской (192), Одесской (188) областях.
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 641 подозрение на заболевание COVID-19.
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