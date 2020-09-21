В США вручили премии Emmy за лучшие сериалы

Сериал «Хранители» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал, а «Шиттс Крик» — как лучший комедийный сериал. Трансляцию церемонии награждения вел телеканал ABC, список победителей и номинантов опубликован на сайте «Эмми».

Сыгравшая в «Шиттс Крик» Кэтрин О'Хара получила статуэтку в номинации «Лучшая комедийная актриса», а ее партнер по сериалу Юджин Леви был отмечен как лучший комедийный актер. «Шиттс Крик» также был удостоен наград за сценарий (Дэниел Леви), режиссуру (Дэниел Леви и Эндрю Чивидино), лучшую мужскую роль второго плана (Дэниел Леви) и лучшую женскую роль второго плана (Энни Мерфи) в комедийном сериале.

Лучшей актрисой мини-сериала признана Реджина Кинг за роль Анджелы Абар в «Хранителях». Аналогичную награду, но в мужской категории получил Марк Руффало, сыгравший в сериале «Я знаю, что это правда».

«Эмми» за лучший драматический сериал получили «Наследники», а сыгравший там Джереми Стронг был отмечен как лучший актер в этой категории. Статуэтку за лучшую женскую роль в драматическом сериале присудили Зендае («Эйфория»). Она же стала и самой молодой актрисой, завоевавшей награду в этой категории, обойдя претендовавших на нее Дженнифер Энистон, Оливию Коулман, Лору Линни, Джоди Комер и Сандру О.

«Наследники» также были отмечены наградами за сценарий (Джесс Армстронг) и режиссуру (Андрий Парекх).

Больше всего наград — 11 — завоевали «Хранители», изначально сериал номинировался в 26 категориях. «Шиттс Крик» получил девять статуэток.

Церемония награждения проходила в онлайн-формате. Ее вел комик Джимми Киммел из спорткомплекса «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе.

Вручаемая в настоящее время награда, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Emmy подразделяется на ряд самостоятельных премий - за вечерние (прайм-тайм), дневные, международные, спортивные, новостные и документальные программы. Церемонии их вручения проводятся ежегодно, но в разные месяцы. Награда за вечерние передачи является наиболее популярной из всех Emmy.