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Назначен и.о. директора Государственного бюро расследований

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Назначен и.о. директора Государственного бюро расследований

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.

В информации на сайте ГБР в понедельник вечером указывается, что Сухачев закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.

С 2000 начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.

В течение 2017-2019 работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.

В 2019-2020 проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

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По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора ГБР.

Ранее возглавлявший ГБР Александр Соколов вернулся на должность заместителя директора Бюро.

ГБР, Алексей Сухачев
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