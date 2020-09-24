В Украине снова более 3 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В Украине снова более 3 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро четверга выявлено 3 372 новых инфицированных, при этом выздоровевших — 1 788 человек, 52 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
Днем ранее, 23 сентября, было выявлено 3 497 новых инфицированных, 22 сентября — 2 884 новых случаев заражения, 21 сентября — 2 675 новых больных, 20 сентября сообщалось о 2 966 новых заболевших; 17 сентября был зафиксирован антирекорд — 3 584 инфицированных COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга составило 188 106 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 757 человек, выздоровели — 83 458 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеет 100 891 человек, что на 1 532 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (330), Днепропетровской (298), Харьковской (285), Тернопольской (265) и Львовской (205) областях.
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 648 подозрений на заболевание COVID-19.
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