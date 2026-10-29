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Лише 11% українців підтримали ідею припинити удари по російським НПЗ, - опитування

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Більшість українців підтримують продовження ударів по нафтопереробних заводах країни-агресора Росії, навіть якщо США обмежать або припинять надання допомоги.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Респондентам поставили запитання щодо ударів по російських НПЗ. Сценарій передбачав відсутність взаємних кроків щодо припинення ударів по об’єктах інфраструктури з боку РФ, а також загрози з боку США припинити підтримку.

Більшість (80%) опитаних вважає, що Україна має продовжувати завдавати ударів по НПЗ, навіть якщо це призведе до обмеження або припинення американської допомоги.

Ідею припинити удари, навіть якщо РФ продовжить атакувати українські об’єкти, підтримали 11% респондентів. Ще 8% опитаних не змогли відповісти на запитання.

Опитування проводилося з 16 по 25 жовтня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В опитуванні взяли участь 828 осіб віком від 18 років, які на момент опитування проживали на підконтрольній Україні території.

НПЗ, атаки, опитування
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