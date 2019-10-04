Лукашенко пообещал быть самым надежным сторонником и партнером Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что все договоренности с Украиной будут исполняться в полном объеме.

«Сегодня мы встречаемся, чтобы еще раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений, и договорится. Я почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться», — сказал Лукашенко во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, передает Интерфакс-Укарина.

Он заверил украинского коллегу, что Беларусь будет «свято выполнять все договоренности».

Также глава белорусского государства отметил, что Украина никогда не имела проблем с Беларусью и в дальнейшем не будет их иметь. «Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вышили сторонниками и партнерами», — подчеркнул Лукашенко.