Лукашенко пообещал быть самым надежным сторонником и партнером Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что все договоренности с Украиной будут исполняться в полном объеме.
«Сегодня мы встречаемся, чтобы еще раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений, и договорится. Я почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться», — сказал Лукашенко во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, передает Интерфакс-Укарина.
Он заверил украинского коллегу, что Беларусь будет «свято выполнять все договоренности».
Также глава белорусского государства отметил, что Украина никогда не имела проблем с Беларусью и в дальнейшем не будет их иметь. «Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вышили сторонниками и партнерами», — подчеркнул Лукашенко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016