Войти
Зеленский винит выборы в росте числа заболевших COVID-19
позиция
Зеленский винит выборы в росте числа заболевших COVID-19
Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
резонанс
Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

евроинтеграция
RSS

Европейский Совет анонсировал саммит Украина-ЕС 6 октября

288
Европейский Совет анонсировал саммит Украина-ЕС 6 октября

22-й саммит Украина-ЕС станет первым двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, который будет физически проведен в Брюсселе с момента начала пандемии COVID-19.

Как сообщает в пятницу Европейский Совет, сторона ЕС будет представлена президентами Европейского Совета Шарлем Мишелем и Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский. В мероприятии также примет участие Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ходе заседания лидеры рассмотрят двусторонние отношения, в том числе, социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и поддержка Украины со стороны ЕС, следующие шаги по реализации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, состояние реформ в Украине.

Кроме того, стороны обсудят конфликт на востоке Украины, последние события в Беларуси и другие региональные и внешнеполитические вопросы.

Читайте также: В ЕЦБ назвали четыре сценария запуска цифрового евро

Ожидается, что в 15.30 по Брюсселю (16.30 по Киеву) вторника лидеры ЕС будут встречать украинского президента, а на 17.50 по Брюсселю (18.50 по Киеву) запланирована пресс-конференция, которая пройдет в виртуальном режиме.

ЕС, саммит
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016