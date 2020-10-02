В ЕЦБ назвали четыре сценария запуска цифрового евро

Европа должна быть готова к выпуску цифрового евро, если возникнет такая необходимость, говорится в опубликованном 2 октября докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ) о криптовалюте для зоны евро. Новый актив может быть полезен при отсутствии у людей наличных и в условиях чрезвычайных ситуаций, например, таких как пандемия коронавируса, считают авторы документа.
В ЕЦБ подчеркнули, что конкретных решений по поводу выпуска цифрового евро пока не принято. Он не станет альтернативой или заменой наличным деньгам, а дополнит их, указал регулятор. Представитель центробанка подчеркнул, что криптовалюта будет нацелена на предоставление гражданам бесплатного доступа к простым, универсальным, безопасным и надежным средствам платежа.
«Цифровой евро также стал бы символом готовности Европы принять изменения и лидировать в поддержке цифровизации европейской экономики», — говорится в докладе ЕЦБ.
Его авторы назвали четыре сценария, при которых может быть выпущен цифровой евро:
Сбор мнений о докладе стартует 12 октября. Параллельно регулятор начнет проводить эксперименты в сотрудничестве со «всеми заинтересованными сторонами». В ЕЦБ заверили, что регулятор будет поддерживать связь с соответствующими учреждениями и органами власти при оценке юридических, экономических и финансовых требований к цифровому евро.
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