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В ЕЦБ назвали четыре сценария запуска цифрового евро

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В ЕЦБ назвали четыре сценария запуска цифрового евро

Европа должна быть готова к выпуску цифрового евро, если возникнет такая необходимость, говорится в опубликованном 2 октября докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ) о криптовалюте для зоны евро. Новый актив может быть полезен при отсутствии у людей наличных и в условиях чрезвычайных ситуаций, например, таких как пандемия коронавируса, считают авторы документа.

В ЕЦБ подчеркнули, что конкретных решений по поводу выпуска цифрового евро пока не принято. Он не станет альтернативой или заменой наличным деньгам, а дополнит их, указал регулятор. Представитель центробанка подчеркнул, что криптовалюта будет нацелена на предоставление гражданам бесплатного доступа к простым, универсальным, безопасным и надежным средствам платежа.

«Цифровой евро также стал бы символом готовности Европы принять изменения и лидировать в поддержке цифровизации европейской экономики», — говорится в докладе ЕЦБ.

Его авторы назвали четыре сценария, при которых может быть выпущен цифровой евро:

  • повышение спроса на электронные платежи,
  • значительное падение востребованности наличных,
  • запуск частных цифровых валют,
  • массовый выпуск национальных валют в цифровой форме другими центральными банками.
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Сбор мнений о докладе стартует 12 октября. Параллельно регулятор начнет проводить эксперименты в сотрудничестве со «всеми заинтересованными сторонами». В ЕЦБ заверили, что регулятор будет поддерживать связь с соответствующими учреждениями и органами власти при оценке юридических, экономических и финансовых требований к цифровому евро.

ЕЦБ
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