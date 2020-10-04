В Баку заявили о гибели 24 мирных жителей с начала новой эскалации конфликта

С начала новой эскалации в зоне карабахского конфликта с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, 111 ранены, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

В частности там сообщили о 32 раненых в результате сегодняшнего ракетного и артиллерийского обстрелов города Гянджа на западе страны.

«По имеющимся данным, ранены 32 человека, погиб житель города Тунар Алиев», — говорится в распространенном в воскресенье заявлении генпрокурора республики Кямрана Алиева.

Отмечается, что нанесен значительный ущерб городской инфраструктуре и жилым домам.