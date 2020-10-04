В сентябре госбюджет выполнен на 115 процентов

В прошлом месяце в Украине госбюджет выполнен на 115%. Поступления составили на 10,1 млрд грн больше запланированного.

Об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В сентябре госбюджет выполнен на 115%. Это на 7,8 млрд грн больше, чем в прошлом году, и на 10,1 млрд грн больше норматива. Сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда выполняется государственный бюджет», - написал премьер.

Шмыгаль также напомнил, что «в апреле недовыполнение госбюджета составляло 41 млрд, однако нашему правительству удалось исправить ситуацию, и сейчас отставание от годового норматива только 11,8 млрд грн. До конца года бюджет будет полностью выполнен, - заверил глава правительства.