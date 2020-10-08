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Moody's прогнозирует проблемы у банков Армении и Азербайджана из-за Карабаха

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Moody's прогнозирует проблемы у банков Армении и Азербайджана из-за Карабаха

Развитие конфликта в Нагорном Карабахе может привести к «разрушительным и далеко идущим последствиям» для банковских секторов Армении и Азербайджана, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody’s.

Возросшее напряжение в регионе снизит экономическую активность и уверенность потребителей и в Армении, и в Азербайджане, что помешает восстановлению обеих стран от последствий пандемии коронавируса, считают аналитики. Хотя пока банки в этих странах работают в нормальном режиме, интенсификация конфликта может привести к оттоку депозитов, росту риска для ликвидности и ослаблению национальных валют, предупреждают в Moody’s. При этом в обеих странах в первой половине 2020 года на фоне пандемии уже наблюдалась тенденция к снижению объема клиентских депозитов, были введены меры по ее блокированию.

Согласно данным агентства, историческая динамика пассивов показывает, что депозиты населения в банках Азербайджана сократились на 25% в 2015–2017 годах из-за падения цен на нефть и 50-процентной девальвации местной валюты по отношению к доллару. Масштабных оттоков депозитов за этот период в Армении не было.

Снятия долларовых депозитов могут привести к тому, что банки столкнутся с нехваткой валютной ликвидности для удовлетворения своих потребностей (больше 50% вкладов в Армении и Азербайджане в валюте), пишет Moody’s. «Способность правительства и ЦБ обеспечить валютную ликвидность зависит от золотовалютных резервов, в сравнении с Азербайджаном резервы Армении скромны», — говорится в обзоре.

Наконец, из-за высокого уровня долларизации банки обеих стран чувствительны к ослаблению национальных валют. Дальнейшая эскалация может оказывать давление на курс драма и маната, что приведет к потерям по любым открытым валютным позициям и снизит прибыльность банков.

По состоянию на июль 2020 года запасы ликвидности оцениваются Moody’s в 34% от всех активов банковского сектора в Армении и 48% активов сектора в Азербайджане. В дополнение к этому поддержку сектору могут оказать и центральные банки.

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Вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях на границе, а также в обстрелах населенных пунктов.

Армения, Азербайджан, Moody's, Нагорный Карабах
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Четверг, 8 октября 2020
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