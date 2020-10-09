В США подали иск против Apple из-за сервиса Arcade

Американец подал судебный иск против компании Apple, обвинив ее в монополизации рынка игр для смартфонов. Исковая жалоба поступила в четверг в базу окружного суда США по Северному округу штата Калифорния.
Претензии истца, представляющего группу единомышленников, связаны с тем, что Apple, по их утверждению, монополизирует рынок мобильных игр за счет своего сервиса Apple Arcade. С помощью него пользователи получают на основе платной подписки доступ к мобильным играм.
Истцы настаивают на том, что компания предоставляет доступ к сервису по завышенной стоимости. При этом она якобы лишает клиентов выбора, не давая им возможности пользоваться аналогичными сервисами от других компаний. В то же время, как отмечается в иске, Apple требует от создателей игр, чтобы разрабатываемые ими приложения в случае размещения в Apple Arcade были доступны исключительно на этой площадке, что также лишает пользователей разнообразия. Истцы требуют возмещения им ущерба, а также применения штрафных санкций в отношении компании.
Как отмечает агентство Bloomberg, Apple по разным причинам удалила из своего магазина приложений App Store аналоги Apple Arcade от других компаний, в том числе Google, Microsoft и Facebook. Это было сделано после запуска сервиса Apple в прошлом году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016