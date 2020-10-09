Власти Пакистана заблокируют TikTok из-за непристойного контента

Власти Пакистана приняли решение заблокировать на территории страны приложение TikTok из-за наличия непристойного контента. Об этом в пятницу со ссылкой на представителей правительства страны сообщило агентство Reuters.
«Мы (власти Пакистана — Ред.) несколько раз обращались к руководству TikTok с просьбой о создании эффективного механизма для блокировки аморального и непристойного контента», — сообщил собеседник агентства. Однако, по его утверждению, платформа не смогла полностью выполнить эти требования.
Уточняется, что официальное заявление о блокировке TikTok на территории Пакистана будет сделано через несколько часов.
14 июля в Высокий суд Лахора была подана петиция с просьбой полностью запретить в стране TikTok «ради обеспечения благополучия народа Пакистана». В июле Управление телекоммуникаций Пакистана (УТП) выпустило финальное предупреждение TikTok с требованием внедрить всеобъемлющий механизм по контролю за «непристойностями, вульгарностью и безнравственностью, которые распространяются через приложение социальной сети» в связи с большим количеством жалоб от пользователей.
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