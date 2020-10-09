Войти
Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити
резонанс
Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити
Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом
позиция
Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Из Фонда для борьбы с COVID-19 сфере здравоохранения досталось менее 25% средств

300
Из Фонда для борьбы с COVID-19 сфере здравоохранения досталось менее 25% средств

На сферу здравоохранения из Фонда для борьбы с COVID-19 со времени его создания в целом разным распорядителям было выделено только 24,7% его средств, подсчитали аналитики неправительственной организации StateWatch.

Как сообщил на презентации исследования глава StateWatch Глеб Каневский, обращения относительно выделения средств из фонда, поступившие в Кабинет министров от разных распорядителей средств на сумму около 23,652 млрд грн, не были удовлетворены или находятся на рассмотрении.

В StateWatch подсчитали: с 22 апреля до 15 сентября в Кабмин поступило 37 обращений о выделении средств из фонда, из которых удовлетворено 12.

Среди обращений, остающихся не удовлетворенными, - запросы Минздрава и облгосадминистраций, касающиеся потребности в закупке товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с распространением COVID-19. В частности, Кабмин не поддержал обращение Черновицкой ОГА о выделении 204 млн грн на закупку медоборудования, спецтранспорта и ремонт областной больницы;, обращение Черкасской ОГА с просьбой выделить 36,3 млн грн на закупку медоборудования; обращения Харьковской ОГА о выделении 616 млн грн и Полтавской ОГА - на выделение 686,3 млн грн для борьбы с COVID-19; обращение Ивано-Франковской ОГА о выделении 446,1 млн грн на доплату медикам и другим работникам, занятым в борьбе с COVID-19, и на закупку медоборудования.

Кроме того, Кабмин не поддержал обращение Минздрава с просьбой выделить 363,4 млн грн для осуществления персонифицированных выплат на непрерывное профессиональное развитие врачей, организации стажировки врачей-интернов на базах стажировки, а также на вакцинацию от гриппа лиц, относящихся к группе риска - медицинских работников и работников системы экстренной медицины.

Каневский также сообщил, что, согласно подсчетам StateWatch, Минздрав использовал 61,8% средств, выделенных на обеспечение готовности и реагирования его лабораторных подразделений на вспышки COVID-19, а также всего 2% от суммы, выделенной из фонда, на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ).

В организации подсчитали, что месячная потребность в СИЗ удовлетворена только по медицинским (хирургическим) маскам (на 221,1%) и респираторам класса защиты не менее FFP2 (FFP2, FFP3, N-95) (на 164%). В то же время потребность в нитриловых перчатках и защитных очках удовлетворена только на 0,66% и 14,7% соответственно, в костюмах биологической защиты - на 6,3%, а изоляционные одноразовые халаты вообще не закуплены.

"Несмотря на то, что во время закупок СИЗ госпредприятию "Медицинские закупки" (МЗУ) удалось достичь существенной экономии в цене за единицу закупаемых товаров по сравнению с ценами, по которым рассчитывалась месячная потребность в СИЗ, закупки дополнительных объемов СИЗ не осуществлялись. Таким образом, со времени создания Фонда для борьбы с COVID-19 до настоящего времени Кабмин не смог обеспечить потребность медучреждений, работающих с пациентами с коронавирусом или подозрением на него", - констатировал он.

Кроме того, в StateWatch отметили, что непрозрачный и забюрократизованный механизм распределения средств фонда не позволяет эффективно реагировать на рост заболеваемости COVID-19 в настоящее время.

"Еще во время создания фонда в него были заложены проблемы, которые проявили себя к концу года в полной мере. Прежде всего, сам механизм распределения средств очень сложный и забюрократизированный, необходимо согласование многих министерств, чтобы перераспределить средства на то или иное направление, при этом необходимо согласование парламентского бюджетного комитета", - сказал он.

Читайте также: В США сейчас каждый день регистрируют по 45 тысяч новых случаев коронавируса

При этом эксперт отметил наличие другой процедуры, которой активно пользуются депутаты, вмешиваясь в распределение средств из этого фонда.

"В качестве примера можно вспомнить историю, когда отдельным законом 50% фонда было перераспределено на ремонт дорог. Многие органы власти просто начали просить средства на любые потребности, тогда как есть очень серьезные проблемы по обеспечению доплат медперсоналу", - сказал он.

Как сообщалось, Фонд для борьбы с COVID-19 в размере 66 млрд грн создан в апреле.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 октября 2020
Четверг, 8 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «вечном» монетарном двигателе

Смелые монетарные эксперименты (аномальный вброс денежной массы) на фоне частично замороженной экономики и подавления производительности труда через эксперименты в виде чемоданов кэша временно или постоянно безработным найдет свое отражение в инфляционном давлении, которое сейчас демпфируется через стерилизацию избыточного кэша на фондовом рынке.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Украине нужна новая биолаборатория для разработки вакцины против COVID-19. Еще одна?!

22 сентября президент Владимир Зеленский по селектору проводил совещание с членами Кабмина, на котором призвал заложить в бюджет средства «на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые». А ведь всего несколько месяцев назад Офис президента клялся и божился, что вопрос биолабораторий – это вообще не компетенция Зеленского. Как это понимать?
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Станет ли мир лучше через 10 лет?

Некоторые люди предпочтут постоянно жить в виртуальной реальности, в то время как машины будут спасать их мышцы от атрофии. Их «географический след» уменьшится, а значит, на планете сможет жить больше людей. Будут созданы миллионы искусственных миров, чтобы справиться с огромными географическими следами общества. Будет ли мир лучше? Я понятия не имею. Время покажет.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016