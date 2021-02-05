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Нацбанк не разрешил Тигипко купить Проминвестбанк

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Нацбанк не разрешил Тигипко купить Проминвестбанк

Национальный банк Украины отказал украинскому бизнесмену Сергею Тигипко в покупке более 99% акций Проминвестбанка (ПИБ) через компанию Luregio Limited из-за проблемных вопросов деятельности банка, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

Соответствующее решение принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем 5 февраля 2021 года по результатам всестороннего анализа пакета документов.

Как сообщалось, НБУ 30 октября согласовал приобретение украинским бизнесменом Сергеем Тигипко 100% уставного капитала ООО «Финансовая компания «Фортифай».

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 8 октября одобрил приобретение Проминвестбанка (ПИБ) компанией Luregio Limited через покупку ООО «Финансовая компания «Фортифай».

Позже в ответ на запрос СМИ в пресс-службе НБУ сообщили, что регулятор получил документы от Тигипко, необходимые для согласования приобретения им ПИБа через его компанию Luregio Limited.

В соответствии с информацией в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, Luregio Limited 28 августа этого года зарегистрировало ООО «Лурежио инвест» с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.

Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была замдиректора по юридическим вопросам ООО «Группа ТАС» и членом набсовета Универсал банка, принадлежащих Тигипко.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 2 марта 2020 года в рамках рассмотрения иска российского ВЭБ запретил принудительную продажу акций ПИБа, отклонив апелляцию Министерства юстиции Украины на аналогичное решение об обеспечении иска, принятое арбитражем 28 августа 2019 года.

Вместе с тем, 4 марта пакет акций ПИБа в размере 99,7726% продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268 млн 709,96 тыс. грн. Производство было открыто в рамках исполнения решения международного арбитража по взысканию с РФ убытков ряда компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и имевших активы в Крыму.

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Покупателем через ЗАО «Альтана Капитал» выступило ООО «ФК «Фортифай», владельцев которого ряд СМИ связывают с Коломойским. В госреестре бенефициарами ФК указана на паритетных началах Лариса Рыбенкова и Людмила Осыкина. «Фортифай» оплатила акции, однако арест акций ПИБа, наложенный постановлением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года, не позволил завершить процедуру принудительной продажи арестованного имущества, а именно провести перевод указанных ценных бумаг со счета владельца на счет компании «Фортифай».

ПАО «Проминвестбанк» создано в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, приобретя пакет его акций в размере 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (28,855 млрд грн) Проминвестбанк занимал 15-е место среди 74 действовавших банков.

Сергей Тигипко, ПИБ
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